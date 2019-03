12 marzo 2019- 11:57 Astronomia: Bussetti firma convenzione internazionale e porta Italia in SKAO (2)

(AdnKronos) - All’evento al Miur hanno preso parte anche rappresentanti di India, Svezia e Nuova Zelanda, Paesi che hanno partecipato attivamente a tutte le fasi negoziali, oltre che di Canada, Francia, Corea del Sud, Malta, Spagna, Stati Uniti e Svizzera, nazioni interessate al progetto e impegnate a tracciare il percorso per una futura partecipazione allo SKA Observatory.La firma di oggi arriva al termine di circa quattro anni di negoziati e accordi e dà il via al processo legislativo nei Paesi firmatari per l'entrata in vigore dello SKA Observatory. I quattro cicli di negoziati internazionali sono stati realizzati tutti a aRoma e guidati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano.Il Trattato internazionale firmato oggi da Bussetti istituisce di fatto (SKAO) che rappresenta la seconda organizzazione intergovernativa dedicata all'astronomia nel mondo, dopo l'European Southern Observatory (ESO). Al progetto Ska contribuiscono al momento già circa 1.000 tra scienziati e ingegneri di 20 Paesi del mondo.