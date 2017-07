ATAC: ANZALDI, ORA VEDIAMO SE M5S QUERELA ANCHE QUINTAVALLE

30 luglio 2017- 13:12

Roma, 30 lug. (AdnKronos) - "La sindacalista Atac Micaela Quintavalle, vicina al Movimento 5 stelle per il quale ha fatto campagna elettorale attiva alle ultime Comunali raccogliendo preferenze per il consigliere De Vito, dichiara in un’intervista che anche con il M5s al governo della città a decidere assunzioni e promozioni in Atac sarebbero le raccomandazioni politiche. Ora la sindaca Raggi e il M5S annunceranno querela anche contro di lei, come hanno fatto con Renzi nel tentativo di spostare l’attenzione dal caso raccomandazioni?". E’ quanto scrive su Facebook il deputato del Partito democratico, componente della commissione Trasporti della Camera, Michele Anzaldi. "Dopo le parole dell’ex dg Rota -aggiunge- c’è un’altra persona interna alla municipalizzata dei trasporti e vicina ai Cinquestelle che parla di segnalazioni e raccomandazioni. Altro materiale per la Procura di Roma, se verificherà la sussistenza di elementi per aprire un’indagine. Intanto dell’annunciata querela di Stefàno a Rota non ci sono tracce: l’ha annunciata la sindaca, mentre il presidente della commissione Trasporti ha prima chiesto solo le scuse poi genericamente detto che farà valere i suoi diritti".