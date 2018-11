8 novembre 2018- 20:02 Atac: Giachetti, problema atavico, M5S senza strategia

Roma, 8 nov. (AdnKronos) - "Roma deve tornare ad avere un'amministrazione che si prenda la responsabilità delle decisioni che assume: la vittoria del sì al referendum" sull'Atac "è una condizione necessaria ma non sufficiente per il rilancio del servizio e della città, sarebbe solo l'inizio" perchè "occorre avere un'idea strategica" per affrontare un "problema atavico" come quello del trasporto pubblico a Roma ma l'amministrazione M5S "non ha alcuna idea strategica". Lo ha detto Roberto Giachetti intervenendo all'assemblea del sul referendum Atac.