8 novembre 2018- 20:17 Atac: Martina, domenica romani votino Sì per cambiare Roma

Roma, 8 nov. (AdnKronos) - "Se fossi un cittadino romano andrei a votare Sì al referendum consultivo del prossimo 11 novembre sul trasporto pubblico locale. Voterei Sì perché penso che si tratti di una grande occasione per Roma di voltare finalmente pagina”. Lo dichiara Maurizio Martina.“La sofferenza della Capitale d’Italia - prosegue Martina- è sotto gli occhi di tutti. Se è vero che Roma sia oggettivamente peggiorata in tutto, nel trasporto pubblico la situazione e’ addirittura degenerata, secondo molti in modo irrecuperabile. Il collasso di Atac è evidente a tutti. Per questo serve una svolta netta e si può realizzare adesso, prima che le condizioni si aggravino ulteriormente. La consultazione di domenica prossima rappresenta un’occasione per la città di Roma e una opportunità per i cittadini romani che, con il loro voto, possono contribuire a realizzare il cambiamento necessario per il trasporto pubblico locale". "Nel caso prevalessero i Sì, si svolgerebbe una pubblica gara per l’affidamento della concessione. Non si tratterebbe quindi di una privatizzazione, come molti hanno sostenuto. Ma sarebbe un enorme passo in avanti per il trasporto pubblico, servizio che deve essere all’altezza della Capitale dell’Italia, nel segno dell’efficienza e della trasparenza. Per la Capitale d’Italia il miglior segnale di rilancio”, conclude.