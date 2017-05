ATLANTIA: ABERTIS, PRENDE ATTO OPA MA NON COMMENTA

15 maggio 2017- 13:42

Roma, 15 mag. (AdnKronos) - Abertis "ha preso conoscenza dei termini e delle condizioni dell'offerta non sollecitata fatta ai suoi azionisti" da Atlantia. Il cda del gruppo spagnolo "non commenterà questa vicenda finché non sarà ufficialmente obbligato" a farlo. A precisarlo in una nota è Abertis dopo l'annuncio del lancio da parte di Atlantia di un'opa da 16,34 miliardi di euro su Abertis. Il gruppo spagnolo, si legge nella nota, "continuerà a portare avanti le sue attività come di consueto tenendo conto dei vincoli derivanti dal loro dovere di passività".