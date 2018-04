20 aprile 2018- 17:42 Atlantia: archivia conti in crescita, avanti su estero ma baricentro in Italia/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - Disco verde dell'assemblea anche al dividendo per l’esercizio 2017 di euro 1,22 per azione (in crescita del 26% rispetto al 2016) con la distribuzione di un saldo dividendo di 0,65 euro per azione, con valuta 23 maggio 2018, con stacco della cedola il 21 maggio 2018 e data di legittimazione al pagamento (record date) il 22 maggio 2018, che si aggiunge all’acconto di 0,57 euro corrisposto nel corso del 2017. "Possiamo continuare a far crescere la nostra politica dei dividendi. Crediamo che il dieci per cento sia un tasso sostenibile a partire da oggi", assicura Castellucci. Arrivano poi i primi dati per il 2018. Nel primo trimestre, il traffico sulla rete di Autostrade per l'Italia ha registrato un incremento di circa l'1% rispetto allo stesso periodo del 2017. Un dato annunciato oggi in calo rispetto ai dati delle prime settimane dell'anno precedentemente divulgati, per effetto delle due settimane di forti nevicate tra febbraio e marzo. Sulla rete autostradale estera, il traffico mostra un incremento del 3,8% rispetto allo stesso periodo del 2017. Inoltre, sul fronte aeroportuale Adr mostra una crescita dei passeggeri dell'1,8%. Spicca il dato di Fiumicino con il traffico di lungo raggio che cresce del 17,9%. Aeroports de la Cote d'Azur vede un incremento del 10,1%. Tra la varie delibere, l'assemblea ha nominato il nuovo collegio sindacale per gli esercizi 2018-2019-2020, che risulta così composto: sindaci effettivi Alberto De Nigro, Lelio Fornabaio e Livia Salvini e il sindaco supplente Laura Castaldi eletti nella lista presentata dal socio Sintonia S.p.A., e sindaci effettivi Corrado Gatti e Sonia Ferrero e il sindaco supplente Michela Zeme, eletti nella lista presentata da un raggruppamento di società di gestione del risparmio e di altri investitori istituzionali. Presidente è risultato eletto Gatti.