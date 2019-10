22 ottobre 2019- 16:35 Atlantia: Aspi, sorveglianza viadotti non più affidata a Spea, selezione in corso

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - L’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi, nella seduta di oggi, ha informato il Consiglio di Amministrazione della società che le attività di monitoraggio e sorveglianza di legge sulle opere d’arte saranno affidate a una primaria società del settore di livello internazionale, la cui selezione è già stata avviata. Pertanto tali attività non verranno più effettuate da Spea Engineering. Lo rende noto Autostrade per l'Italia.Entro la fine dell’anno, si legge nella nota, sarà inoltre conclusa l’attività di verifica e asseverazione su tutte le 1943 opere d’arte della rete di Autostrade per l'Italia, attività iniziata nel mese di ottobre 2018 e svolta da società di ingegneria esterne al gruppo.