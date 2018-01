ATLANTIA: ASSEMBLEA 21/2 SU PROROGA AUMENTO SERVIZIO OPA ABERTIS

19 gennaio 2018- 18:31

Roma, 19 gen. (AdnKronos) - Estensione del termine per l’esecuzione dell’aumento di capitale a servizio dell’opa su Abertis e rimodulazione del periodo di intrasferibilità delle azioni speciali. E' questa la proposta sulla quale delibererà l'assemblea straordinaria degli azionisti di Atlantia convocata per il 21 febbraio prossimo. A comunicarlo è il gruppo in una nota. In relazione alle recenti evoluzioni inerenti l’offerta pubblica di acquisto e/o scambio volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie emesse da Abertis Infraestructuras ed all’allungamento della tempistica di svolgimento della stessa, il consiglio di amministrazione di Atlantia, riunitosi oggi, ha deliberato di sottoporre all’approvazione della assemblea dei soci taluni aggiustamenti di carattere temporale alle modifiche statutarie connesse alla deliberazione di aumento di capitale assunte dall’assemblea in data 2 agosto 2017. In particolare, si legge in una nota, al fine di evitare interferenze con il periodo di accettazione e di prevenire ulteriori ritardi del procedimento (qualora non adottate previamente), il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno convocare l’assemblea, in sede straordinaria, in data 21 febbraio 2018, per deliberare sulla proposta di: estendere il termine per l’esecuzione della deliberazione di aumento di capitale a servizio dell’offerta dal 30 aprile al 30 novembre 2018; rimodulare il periodo di intrasferibilità delle Azioni Speciali a 90 (novanta) giorni dall’emissione delle stesse (anziché a data fissa). Tali deliberazioni saranno efficaci una volta autorizzate dalla competente autorità spagnola.