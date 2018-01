ATLANTIA: ASSEMBLEA 21/2 SU PROROGA AUMENTO SERVIZIO OPA ABERTIS (2)

19 gennaio 2018- 18:31

(AdnKronos) - La società precisa che ogni decisione di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione relativamente all’offerta su Abertis, in particolare in ordine al prezzo e alla sua struttura, inclusa la eventuale rinuncia alla condizione di minima accettazione della parziale alternativa in azioni speciali o altra condizione, potrà essere adottata e comunicata una volta autorizzata l’offerta concorrente su Abertis.