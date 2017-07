ATLANTIA: ASSEMBLEA STRAORDINARIA IL 2/8 SU OPAS ABERTIS (3)

(AdnKronos) - Sempre nella giornata di ieri, l'autorità di controllo dei mercati spagnola (Cnmv) ha dato via libera all'italiana Atlantia a presentare la domanda di opas sul gestore autostradale Abertis. La Cnmv ha ricordato come questo non implica un via libera sull'autorizzazione dell'offerta o su alcune scadenze o condizioni che sarà rilasciata nei termini previsti dalla legge. Atlantia ha offerto 16,5 euro per azione del gruppo spagnolo. Atlantia aveva depositato alla Cnvm lo scorso 15 giugno il documento di offerta dopo aver annunciato a metà maggio l'operazione, che ha un valore di oltre 16 miliardi di euro.