ATLANTIA: AVANTI SU ABERTIS, Sì ASSEMBLEA AUMENTO CAPITALE DA 3,8 MLD/ADNKRONOS (4)

2 agosto 2017- 16:10

(AdnKronos) - E a proposito di campagne estere di imprese italiane, interpellato sul caso industriale e politico di queste settimane, il dossier Fincantieri- Stx, Castellucci ha premesso che "le banalizzazioni non ci piacciono". "Gli Stati hanno diritto di poter decidere del proprio futuro nel rispetto delle norme europee", ha detto ricordando anche la vicenda di Atlantia in Francia, dove, in passato, si è vista rimettere in discussione, con il cambio di governo, il progetto Ecomouv. "Quello che noi in passato abbiamo lamentato e censurato è il mancato rispetto dei contratti", ha detto Castellucci. "Questo è un tema politico-strategico che non voglio assolutamente commentare", ha aggiunto. Nel dettaglio delle decisioni di oggi, l'assemblea, in sede straordinaria, ha approvato l’aumento del capitale sociale a pagamento, per un importo complessivo massimo pari a 3,794 miliardi comprensivo del sovrapprezzo pari a 3,634. miliardi, mediante emissione di massime 160.310.000 azioni di categoria speciale, a un prezzo di emissione unitario pari a 23,67 euro (imputato per 1 euro a capitale, e per 22,67 euro a sovrapprezzo). L’aumento di capitale sarà effettuato alla data di pagamento (o alle date di pagamento) di tale offerta (e comunque entro il 30 aprile 2018) mediante il conferimento di 1 azione ordinaria Abertis per ogni 0,697 nuove azioni speciali Atlantia sottoscritte.L'assemblea ha, inoltre, approvato modifiche dello statuto sociale e un piano di incentivazione a lungo termine per un numero ristretto di manager coinvolge nel processo di integrazione con Abertis.