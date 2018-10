29 ottobre 2018- 13:23 Atlantia: Castellucci, nasce leader mondiale infrastrutture di trasporto

Roma, 29 ott. (AdnKronos) - "Sono particolarmente soddisfatto della conclusione del closing, avvenuta in coerenza con i tempi e le modalità che avevamo annunciato. Con l'operazione in Abertis, il gruppo Atlantia diventa leader mondiale nelle concessioni di infrastrutture di trasporto, mettendo insieme competenze, capitali e tecnologie di Italia e Spagna, in una combinazione unica al servizio delle comunità nazionali e dei clienti in tutto il mondo, mantenendo solide radici e capacità d'investimento in Italia". Così l'ad di Atlantia Giovanni Castellucci in merito all’annuncio della conclusione dell’operazione di investimento congiunto in Abertis da parte di Atlantia, Acs e Hochtief, che consente ad Atlantia di acquisire il controllo di Abertis e di entrare nel capitale di Hochtief. In questo modo, rileva ancora Castellucci, "si crea la più importante partnership nel settore infrastrutturale al mondo, che integra competenze finanziarie, gestionali e di costruzione grazie alla collaborazione con Hochtief e Acs, leaders delle costruzioni nel mondo occidentale con posizioni dominanti nei mercati di Australia, Usa, Canada e Germania. Ciò permetterà sicuramente ad Abertis di continuare a crescere globalmente e a creare valore per gli azionisti e per la collettività spagnola”.