29 ottobre 2018- 13:23 Atlantia: Castellucci, nasce leader mondiale infrastrutture di trasporto (2)

(AdnKronos) - La crescita al di fuori dei confini per competere con successo sui mercati globali, sottolinea Castellucci, "è stata da sempre la visione di Gilberto e di tutta la famiglia Benetton. L’abbiamo perseguita con determinazione e con il suo stimolo e incoraggiamento. Oggi si completa un’operazione a cui lavoriamo da anni e che crea il leader mondiale nel settore delle infrastrutture. E’ un successo dell’imprenditoria italiana, al quale avremmo tutti voluto che Gilberto oggi avesse potuto partecipare. Si realizza uno dei più importanti progetti di collaborazione tra gruppi italiani e spagnoli, che farà di Abertis un player ancora più forte nel panorama globale".A seguito del closing, nasce il leader globale delle infrastrutture da trasporto con una presenza articolata in 14 Paesi (Italia, Spagna, Francia, UK, Irlanda, Croazia e Polonia in Europa; Stati Uniti, Canada, Brasile, Argentina, Cile, Colombia e l’India); una rete autostradale gestita in concessione pari a oltre 14.000 chilometri; un sistema aeroportuale che serve oltre 60 milioni di passeggeri l’anno tra Italia e Francia (Leonardo da Vinci di Fiumicino, G,B Pastine di Ciampino, Aeroporti della Costa Azzurra) ; quasi 32.000 dipendenti complessivi; ricavi complessivi superiori a 11 miliardi di euro ; ebitda pari a 7,1 miliardi di euro.