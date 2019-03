11 marzo 2019- 12:47 Atlantia: Castelucci, 'aeroporto Tolosa non è obiettivo, dossier Adp complesso'

Parigi, 11 mar. (AdnKronos) - Atlantia punta a cogliere le opportunità offerte dall'aumento del traffico aereo e lo sviluppo della classe media nei paesi asiatici. "In questo contesto l'aeroporto di Tolosa non fa parte dei nostri obiettivi". Per Adp, la società che gestisce gli aeroporti di Parigi Roissy e Orly, "il progetto di privatizzazione è molto complesso. Considerando la sua importanza per l'economia francese, l'attenzione del governo transalpino è perfettamente giustificata. La precipitazione su questo dossier sarebbe un errore". Così l'ad di Atlantia, Giovanni Castellucci in un'intervista al quotidiano 'les Echos' intitolato 'il gigante italiano Atlantia pronto a cogliere opportunità in Francia' sottolineando che "gli aeroporti, che possono essere degli scali internazionali, rappresentano un tassello molto importante della strategia del gruppo".