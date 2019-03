11 marzo 2019- 12:47 Atlantia: Castelucci, 'aeroporto Tolosa non è obiettivo, dossier Adp complesso' (2)

(AdnKronos) - Ma non solo. Atlantia guarda anche con attenzione al dossier 'Grand Paris' nel quale il gruppo guidato da Castellucci può recitare un ruolo da portagonista con la sua controllata francese Sanef. "La nostra priorità - spiega Castellucci - resta quella di collaborare con i governi in modo da migliorare e modernizzare le nostre reti di trasporti che gestiamo. Abbiamo una competenza particolare: quella della viabilità urbana". Per quanto riguarda il crollo del Ponte Morandi, Castellucci sottolinea che "è difficile trarre delle lezioni da una tragedia le cui cause non sono ancora completamente conosciute. Dimostra tuttavia che bisogna fare sempre di più e meglio. L'impegno di Autostrade è totale nei confronti della popolazione, delle imprese locali e delle istituzioni per arrivare il più rapidamente possibile alla ricostruzione del Ponte. Il sostegno alla città di Genova resta la nostra priorità assoluta".L'operazione con Abertis, sottolinea ancora l'ad di Autostrade, "è strategica e di una lunga durata. Ci permetterà di cogliere grandi opportunità di crescita sui mercati più interessanti nel futuro".