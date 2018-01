ATLANTIA: CNMV CONFERMA OK A OFFERTA SU ABERTIS

8 gennaio 2018- 18:52

Roma, 8 gen. (AdnKronos) - La Consob spagnola conferma il via libera all'offerta di Atlantia su Abertis. Il board della Cnmv ha, infatti, deciso oggi, in risposta ai chiarimenti chiesti il 7 dicembre scorso dai ministeri dei Lavori pubblici e dell'Energia, Turismo e Agenda Digitale, di "mantenere l'autorizzazione rilasciata il 9 ottobre scorso" all'opa del gruppo italiano, considerando che quell'offerta "risponde a tutti i requisiti previsti dal Decreto Reale 1066/2007" sulle offerte di acquisizione. Lo comunica la Cnmv in una nota.