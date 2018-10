29 ottobre 2018- 18:04 Atlantia: con Abertis gruppo globale con 14 mila km autostrade

Roma, 29 ott. (AdnKronos) - Con il matrimonio tra Alitalia e Abertis, perfezionato oggi, nasce un gruppo leader globale infrastrutturale, presente in 14 Paesi (Italia, Spagna, Francia, UK, Irlanda, Croazia e Polonia in Europa; Stati Uniti, Canada, Brasile, Argentina, Cile, Colombia e l’India) e che conta complessivamente 32 mila occupati. L'unione degli asset dei due gruppi totalizza 14.095 chilometri di autostrade a pedaggio mentre il sistema aeroportuale serve oltre 60 milioni di passeggeri all'anno. Sul fronte del conto economico, Atlantia e Abertis contano poi, in base ai dati aggregati del 2017, 11 miliardi di ricavi e un ebitda pari a 7,1 miliardi di euro.A quest'ultimo dato, concorrono principalmente gli oltre 2,6 miliardi di euro delle autostrade italiane, 3,7 miliardi di euro delle autostrade straniere, 550 milioni degli aeroporti italiani (il sistema aeroportuale romano con Fiumicino e Ciampino), 95 milioni degli aeroporti della Costa Azzurra.L'operazione Abertis rappresenta per Atlantia una delle più importanti tappe sulla strada dell'internazionalizzazione. Un percorso che ha visto tra il 2006 e il 2012 l'ingresso in mercati in rapida crescita quali Brasile, Cile, India, Polonia con 2000 chilometri di autostrade a pedaggio e poi nel 2016 l'acquisizione degli Aeroporti della Costa Azzurra con una 'dote' di 13 milioni di passeggeri e oltre 100 destinazioni.