ATLANTIA: CON POLIZIA ACCORDO CONTRO CRIMINI INFORMATICI

26 luglio 2017- 16:47

Roma, 26 lug. (AdnKronos) - Condivisione di informazioni e procedure di intervento volte a sviluppare l’attività di contrasto alla criminalità informatica in un settore di rilevanza strategica quale i trasporti. E' questo l'obiettivo degli accordi siglati oggi a Roma gli accordi tra Polizia di Stato e le Società Autostrade per l'Italia, Telepass e Aeroporti di Roma, appartenenti al Gruppo Atlantia, per la prevenzione ed il contrasto dei crimini informatici. A firmare le convenzioni sono stati il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Franco Gabrielli, e da Giovanni Castellucci, ad del Gruppo Atlantia e di Autostrade per l'Italia, affiancato da Gabriele Benedetto, ad di Telepass, e da Ugo de Carolis, ad di Aeroporti di Roma.Questi accordi si inseriscono nell’ambito di attuazione delle direttive del Ministro dell’Interno finalizzate a rendere ancora più efficace l’azione di contrasto della Polizia di Stato in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi attraverso la collaborazione con soggetti pubblici e privati che operano in settori nevralgici per il funzionamento del Paese, nell’ottica di un sistema di sicurezza integrata e partecipata.