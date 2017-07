ATLANTIA: CON POLIZIA ACCORDO CONTRO CRIMINI INFORMATICI (2)

26 luglio 2017- 16:47

(AdnKronos) - La Polizia Postale e delle Comunicazioni, infatti, attraverso il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche (C.N.A.I.P.I.C.) garantisce il costante monitoraggio dell’evoluzione delle minacce alla cybersecurity e l’analisi delle vulnerabilità dei sistemi e servizi informatici, nell’ottica della condivisione di informazioni con tutti gli operatori di servizi pubblici essenziali. Alla firma della convenzione erano presenti per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, oltre al Capo della Polizia Prefetto Franco Gabrielli, Roberto Sgalla, Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, Nunzia Ciardi, Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni e per il Gruppo Atlantia erano presenti il Direttore Relazioni Esterne e Affari Istituzionali Francesco Delzio e il Direttore Security e Compliance Guglielmo Bove.