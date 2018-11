9 novembre 2018- 16:50 Atlantia: da stop pedaggi in area Genova minor introito per 2 mln

Roma, 9 nov. (AdnKronos) - L’iniziativa di Autostrade per l’Italia relativa all’esenzione del pedaggio sull’area genovese ha originato un minor introito netto stimabile in circa 2 milioni di euro. E' quanto emerge dai conti dei primi nove mesi di Atlantia. Complessivamente, nel periodo i ricavi operativi delle attività autostradali italiane ammontano a 3.045 milioni di euro, con un incremento di 54 milioni di euro rispetto all’analogo periodo del 2017 (+2%). In particolare, i ricavi netti da pedaggio ammontano a 2.800 milioni di euro, in aumento di 63 milioni di euro rispetto ai primi nove mesi 2017. L'incremento è riconducibile principalmente alla crescita del traffico (con un effetto complessivo stimabile in 17 milioni di euro considerando anche l’effetto positivo del mix) ed all’applicazione degli adeguamenti tariffari annuali a decorrere dall'1 gennaio 2018 (con un effetto di circa 39 milioni di euro)L’ebitda dei primi nove mesi 2018 delle attività autostradali italiane è pari a 1.989 milioni di euro e si incrementa di 86 milioni di euro (+5%) rispetto all’analogo periodo del 2017. Su tale risultato incidono anche i minori costi operativi netti per circa 32 milioni di euro.