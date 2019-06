29 giugno 2019- 15:33 **Atlantia: Giorgetti, 'eventuale revoca concessione dopo esito procedimenti'**

Roma, 29 giu. (AdnKronos) - L'eventuale revoca della concessione ad Autostrade dovrà essere valutata "quando sarà terminate la procedura penale" e "quella amministrativa per inadempimento contrattuale" che sono in corso. "Prendere decisioni prima non ha molto senso". Lo ha affermato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, ospite de 'L'Intervista' di Maria Latella su SkyTg24.