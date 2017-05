ATLANTIA: IN 1° TRIM. UTILE IN CRESCITA A 176 MLN (+10%)

12 maggio 2017- 16:27

Roma, 12 mag. (AdnKronos) - Risultati in crescita per Atlantia nel primo trimestre dell'anno. L'utile di pertinenza del gruppo è pari a 176 milioni di euro, in aumento di 12 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Su base omogenea l'incremento è di 19 milioni di euro con un progresso del 10%. L'utile del periodo di pertinenza di terzi è pari a 29 milioni di euro che si confronta con 23 milioni nel primo trimestre 2016. L'ebitda si attesta a 785 milioni di euro in aumento del 9% (+8%) su base omogenea.