ATLANTIA: IN 2017 PREVISTO MIGLIORAMENTO REDDITIVITà

12 maggio 2017- 17:07

Roma, 12 mag. (AdnKronos) - Le previsioni per l’esercizio 2017 configurano un miglioramento della redditività del Gruppo e una crescita dei principali indicatori gestionali. E' l'indicazione che arriva dall'evoluzione prevedibile della gestione di Atlantia. In particolare, l'andamento del traffico sulla rete del gruppo in Italia è atteso in crescita. Nel 2017 proseguiranno i lavori di potenziamento della rete in concessione, mentre si attende l'approvazione del progetto definitivo per l'avvio dei lavori per la costruzione del passante di Genova. Per le attività autostradali estere, si sta riscontrando nel complesso una crescita dei volumi di traffico, ad eccezione del Brasile per il proseguire della fase di rallentamento dell’economia locale. La contribuzione ai risultati di Gruppo delle attività autostradali estere è comunque soggetta alla fluttuazione dei tassi di cambio. Sul fronte delle attività aeroportuali italiane, per l’esercizio in corso i ricavi aviation risentiranno dell’evoluzione tariffaria legata all’inizio del nuovo periodo regolatorio di 5 anni e alla rimodulazione dell’offerta di alcuni vettori aerei, fra cui Alitalia, la cui incidenza sul totale dei ricavi aviation si è peraltro già ridotta a circa il 30%. D’altra parte, i ricavi commerciali potranno beneficiare dell’apertura della nuova galleria commerciale nell’area extra Schengen (cd. area E) dell’aeroporto di Fiumicino. I risultati 2017 includeranno anche gli effetti del consolidamento di Aéroports de la Côte d’Azur per l’intero esercizio.