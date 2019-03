7 marzo 2019- 16:17 Atlantia: in 2018 traffico Autostrade Italia +0,2%

Roma, 7 mar. (AdnKronos) - Nel 2018 sulla rete autostradale di Autostrade per l’Italia e delle concessionarie controllate i volumi di traffico sono cresciuti dello 0,2% rispetto all’anno precedente. Lo rende noto Atlantia in occasione della presentazione dei risultati del 2018.In particolare, i chilometri percorsi dai veicoli a “2 assi” sono diminuiti dello 0,2%, mentre quelli dai veicoli a “3 o più assi” sono cresciuti del 2,3%. Si segnala che il risultato del 2018, nel confronto con il 2017, risente dell’effetto negativo delle importanti precipitazioni nevose occorse tra fine febbraio e inizio marzo 2018; depurato da tale effetto, il traffico di Autostrade per l’Italia del 2018 registrerebbe un incremento dello 0,5%.