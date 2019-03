7 marzo 2019- 16:19 Atlantia: in 2018 traffico passeggeri Adr +4,2%, Nizza +4,1%

Roma, 7 mar. (AdnKronos) - Nel corso del 2018, il sistema aeroportuale romano ha accolto circa 49 milioni di passeggeri, registrando una crescita del 4,2% rispetto al 2017. Il segmento Ue, pari al 50% del traffico totale, risulta in crescita dell’1,6% rispetto al 2017, mentre il segmento Extra Ue mostra una variazione positiva del 14,1%, attribuibile prevalentemente ai voli di lungo raggio. Il segmento Domestico risulta, infine, in linea con il 2017. Lo rende noto Atlantia che oggi ha diffuso i risultati del 2018.Nel 2018 l’aeroporto di Nizza ha accolto 13,9 milioni di passeggeri registrando un incremento del 4,1% rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda la general aviation, i movimenti del 2018 sono cresciuti dell’1,1%.