7 marzo 2019- 16:05 Atlantia: in 2018 utile scende a 818 mln, ebitda sale a 3,768 mld (2)

(AdnKronos) - I ricavi per servizi aeronautici sono pari a 834 mln di euro e si incrementano di 42 mln (+5%) rispetto al 2017 (792 mln) principalmente per l’incremento dei volumi di traffico registrato da Aeroporti di Roma (traffico passeggeri +4,2%) e dal gruppo Aeroports de la Côte d’Azur (traffico passeggeri +4,1%). Gli altri ricavi operativi sono complessivamente pari a 1.090 mln e si incrementano di 111 mln di euro rispetto al 2017 (979 mln di euro). Escludendo il contributo del gruppo Abertis, pari a 73 mln di euro, gli altri ricavi operativi si incrementano di 38 mln di euro, principalmente per l’incremento dei ricavi commerciali e da subconcessioni immobiliari del gruppo Aéroports de la Côte d’Azur e di Aeroporti di Roma, nonché per i maggiori ricavi da prodotto del gruppo Telepass.I costi operativi netti ammontano complessivamente a 3.148 mln di euro e si incrementano di 861 mln di euro rispetto al 2017 (2.287 mln di euro). Escludendo il contributo del gruppo Abertis pari a 277 mln di euro, i costi operativi netti si incrementano di 584 mln di euro. Nel 2018 la gestione operativa ha prodotto un FFO-Cash Flow Operativo pari a 2.984 mln di euro, con un aumento di 418 mln attribuibile prevalentemente al contributo del gruppo Abertis pari a 382 mln. Su base omogenea, l’FFO presenta un incremento di 105 mln (4%) rispetto al 2017, prevalentemente per l’incremento dei flussi finanziari derivanti dalla gestione operativa.