7 marzo 2019- 16:05 Atlantia: in 2018 utile scende a 818 mln, ebitda sale a 3,768 mld (3)

(AdnKronos) - Il patrimonio netto di pertinenza del Gruppo al 31 dicembre 2018 pari a 8.442 mln di euro, presenta un decremento di 330 mln rispetto al saldo al 31 dicembre 2017 (8.772 mln) originato essenzialmente dalla distribuzione del saldo dei dividendi di Atlantia dell’esercizio 2017 (532 mln di euro). La situazione finanziaria del Gruppo presenta al 31 dicembre 2018 un indebitamento netto complessivo pari a 37.931 mln di euro (9.496 mln al 31 dicembre 2017), con un incremento di 28.435 mln, essenzialmente riferibile agli impatti connessi all’acquisizione e al consolidamento del gruppo Abertis (25.847 mln al netto dell’apporto di terzi in Abertis HoldCo) e, in una transazione separata, dell’acquisto della partecipazione in Hochtief (2.411 milioni di euro).