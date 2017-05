ATLANTIA: IN I TRIM. UTILE IN CRESCITA A 176 MLN (+10%)(2)

12 maggio 2017- 16:57

(AdnKronos) - I ricavi operativi sono pari a 1,297 miliardi e si incrementano di 112 milioni (+9%) rispetto allo stesso periodo del 2016.Gli investimenti operativi del gruppo sono risultati stabili nel primo trimestre 2017 e complessivamente pari a 247 milioni di euro nel primo trimestre 2017. Il cash flow operativo è pari a 518 milioni di euro, in aumento del 5% (+10% su base omogenea). L'indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2017 pari a 11.351 milioni di euro con una diminuzione di 326 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2016. Quanto all'andamento gestionale delle principali società del gruppo, le attività autostradali italiano mostrano ricavi operativi pari a 849 milioni di euro in aumento di 8 milioni di euro. L'ebitda è pari a 522 milioni di euro in diminuzione di 2 milioni di euro (+14 milioni di euro neutralizzando l'impatto provocato sul traffico dagli effetti calendariali). Gli investimenti operativi si attestano a quota 117 milioni di euro. Le attività autostradali estere registrano ricavi operativi pari a 159 milioni di euro in aumento del 29% (+10% a parità di tassi di cambio); l'ebitda sale a 122 milioni di euro, in aumento del 37% (+17% a parità dei tassi di cambio) mentre gli investimenti operativi sono pari a 42 milioni di euro. Nel primo trimestre, le attività aeroportuali italiane registrano ricavi operativi sono pari a 185 milioni di euro, con un incremento di 15 milioni di euro (+9%). L'ebitda è sale a 103 milioni di euro e si incrementa di 15 milioni di euro. Gli investimenti operativi risultano pari a 61 milioni di euro. I ricavi operativi del primo trimestre del settore aeroportuale estero sono pari a 51 milioni di euro. I ricavi per servizi aeronautici, pari a 29 milioni di euro, sono composti principalmente dai corrispettivi dell’aeroporto di Nizza e includono nel primo trimestre 2017 anche il contributo delle attività di assistenza a terra portoghesi acquisite a maggio 2016, mentre gli altri ricavi operativi ammontano a 22 milioni di euro. L’ebitda è pari a 12 milioni di euro e gli investimenti operativi sono pari a 7 milioni.