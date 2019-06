21 giugno 2019- 19:20 Atlantia: società, nessuna trattativa in corso su Telepass

Roma, 21 giu. (AdnKronos) - "Non c’è alcuna evoluzione concreta rispetto a quando dichiarato, lo scorso marzo, dal Ceo di Atlanta Giovanni Castellucci nella call con gli analisti, quando aveva chiarito che eventuali cessioni di quote di minoranza di asset maturi del gruppo sarebbero state valutate in un periodo di due-tre anni, allo scopo di aumentare la rotazione del capitale per finanziare nuovi investimenti. Negli ultimi mesi la società ha ricevuto numerose richieste di informazioni e manifestazioni di interesse da parte del mercato riguardanti la società Telepass, ma nessuna trattativa è in corso". Così in una nota Atlantia in merito ad alcuni rumors circolati su una possibile cessione di quote di minoranza di Telepass da parte di Atlantia.