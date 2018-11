9 novembre 2018- 16:01 **Atlantia: su risultati 2018 impatto costi Aspi per Genova**

Roma, 9 nov. (AdnKronos) - I risultati dell’esercizio 2018 di Atlantia, in attesa degli esiti degli accertamenti in corso circa il crollo di una sezione del Viadotto Polcevera di Genova, sono impattati dai previsti costi di ripristino dello stesso e dai costi in relazione alle conseguenti iniziative intraprese da Autostrade per l’Italia per Genova (la cui stima preliminare al 30 settembre 2018 è pari a 350 milioni di euro). Lo indica il gruppo sull'evoluzione prevedibile della gestione e fattori di rischio o incertezza.