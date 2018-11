9 novembre 2018- 16:31 Atlantia: su risultati 2018 impatto costi Aspi per Genova(2)

(AdnKronos) - Atlantia ritiene "doveroso evidenziare potenziali rischi derivanti dalla contestazione di presunto grave inadempimento agli obblighi convenzionali pervenuta ad Autostrade per l’Italia dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a seguito dell’evento del 14 agosto 2018 e dall’eventuale attivazione dei procedimenti di cui agli art. 8, 9 e 9 bis" di decadimento della Convenzione. In merito, Autostrade per l’Italia ha già contestato l’infondatezza e ha rilevato l’inammissibilità e l’inefficacia della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in relazione all’eventuale attivazione di tali procedimenti. La gestione operativa di Atlantia in Italia e all’estero evidenzia nei primi nove mesi del 2018 un andamento positivo che consente di prevedere una crescita del margine operativo lordo che beneficerà anche del consolidamento integrale del gruppo Abertis negli ultimi 2 mesi dell’esercizio. L’indebitamento finanziario netto consolidato a fine 2018 risentirà degli effetti del perfezionamento, avvenuto lo scorso 29 ottobre, sia dell'acquisizione e del consolidamento del gruppo Abertis, che dell’investimento in Hochtief.