9 novembre 2018- 16:13 Atlantia: utile 9 mesi -15% a 733 mln, accantonati 350 mln per ponte(2)

(AdnKronos) - Nei primi 9 mesi, il traffico sulla rete autostradale italiana del gruppo registra un aumento dello 0,3% mentre quello sulla rete autostradale estera mostra un incremento del 2,3%. Sul fronte degli aeroporti, il traffico passeggeri di Aeroporti di Roma aumenta 3,6% e quello dell’aeroporto di Nizza del 4,2%. Il margine operativo lordo (ebitda) è pari a 2.913 milioni di euro, in aumento del 3% (+4% su base omogenea). Gli investimenti operativi si attestano complessivamente a 634 milioni di euro. Il cash flow operativo è pari a 2.103 milioni di euro, in aumento dell’8% (+7% su base omogenea). L'indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2018 è pari a 9.907 milioni di euro in aumento di 411 milioni di euro rispetto al saldo 31 dicembre 2017, per effetto essenzialmente dell’acquisto del 15,49% del capitale di Getlink per un importo di 1.056 milioni di euro.