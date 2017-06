ATR: VENDUTI 89 AEREI DA INIZIO ANNO PER 2,3 MLD DOLLARI

22 giugno 2017- 17:48

Roma, 22 giu. (AdnKronos) - Atr, la joint venture paritetica partecipata da Leonardo e Airbus, ha ricevuto dall'inizio dell'anno 89 ordini di aeromobili per un valore di oltre 2,3 miliardi di dollari ai quali si aggiungono ulteriori 20 opzioni. Il portafoglio ordini comprende così 250 aerei. Ad annunciarlo è la società nel sottolineare che questi risultati commerciali hanno consentito al costruttore regionale di turboprop di raggiungere in meno di 6 mesi a book-to-bill ratio superiore a 1. a book-to-bill ratio in excess of one.Nel corso di questa settimana al Paris Air Show, Atr ha annunciato nuovo accordi che permetteranno sia all'Atr 42-600 che all'Atr72-600 di sviluppare nuovi mercati, Cina e Africa in particolare. Atr ha anche oggi annunciato nuovi accordi: uno dalla svedere Bra per un Atr 72-600, che porta la flotta di questa famiglia a un totale di 10 aeromobili, e un Atr 72 -600 da Air Tahiti, compagnia che opera con Atr da oltre tre decenni. In totale, a Le Bourget sono stati annunciati 5 nuovi accordi. Atr ha firmato all'inizio dell'anno un accordo per 50 Atr 52-600 con l'indiana IndiGo e per 20 Atr-600 e ulteriori 20 opzioni con Iran Air. Da gennaio, cinque nuovi clienti hanno acquistati Atr per la prima volta, rafforzando così ulteriormente la posizione leader di Atr sul mercato regionale. “Il livello di vendite conseguito in meno di sei mesi riflette una positiva evoluzioen del mercato e che gli Atr sono un'ottima scelta per aprire nuove rotte ai costi operativi più bassi per compagnie", commenta il ceo di Atr Christian Scherer.