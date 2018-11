9 novembre 2018- 07:58 Attacco con coltello a Melbourne

Canberra, 9 nov. (AdnKronos/Dpa) - Un uomo ha appiccato l'incendio alla propria auto ed ha accoltellato due persone in pieno centro a Melbourne, in Australia, prima di essere raggiunto e colpito dagli agenti di polizia. L'uomo, che versa ora in condizioni critiche, avrebbe provocato l'incendio dell'auto gettando un ordigno esplosivo al suo interno prima di aggredire i passanti. La polizia antiterrorismo è coinvolta ora nelle indagini anche se al momento non è chiaro se si sia trattato di un attacco terroristico. Gli agenti non starebbero dando la caccia ad altre persone.