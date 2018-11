9 novembre 2018- 09:00 Attacco con coltello a Melbourne: un morto

Canberra, 9 nov. (AdnKronos/Dpa) - Un morto e due feriti, oltre all'attentatore, che versa in condizioni critiche dopo essere stato raggiunto al petto da un colpo di arma da fuoco esploso dalla polizia. Questo il bilancio dei fatti avvenuti oggi a Melbourne, in Australia, dove un uomo ha appiccato un incendio alla propria auto ed ha accoltellato due persone in pieno centro, prima di essere raggiunto e colpito dalla polizia. L'aggressore ha mandato il proprio veicolo a sbattere contro il centro commerciale di Bourke Street intorno alle 16.20 locali, per poi provocarne l'incendio lanciando un ordigno esplosivo al suo interno. L'uomo ha poi accoltellato diversi passanti e all'arrivo della polizia ha affrontato gli agenti, che gli hanno sparato. La polizia al momento non ha rinvenuto alcun legame con il terrorismo.