ATTACCO CONTRO BASE MILITARE A KABUL

29 gennaio 2018- 08:37

Kabul, 29 gen. (AdnKronos) - Attacco a una base militare a Kabul. E' di almeno 5 morti, tutti membri dell'esercito nazionale afgano, e 10 feriti il bilancio dell'attentato avvenuto nella parte occidentale della città. Dawlat Waziri, portavoce del ministero della Difesa afghano, ha riferito che due aggressori si sono fatti esplodere e altri due sono stati uccisi, mentre un altro è stato arrestato dalle forze di sicurezza. Secondo Site Intel Group, un'organizzazione che monitora le attività dei militanti online, a compiere l'attentato sono stati membri dello Stato islamico. In una dichiarazione inviata per posta elettronica, Waziri ha smentito le precedenti notizie che parlavano di un attacco alla vicina accademia militare Marshal Fahim. Un giubbotto per un attacco kamikaze, quattro Kalashnikov e un lanciarazzi sono stati sequestrati dai militanti, ha aggiunto Waziri.Un ufficiale militare afghano, che vive nella zona e ha voluto rimanere anonimo, ha detto di aver sentito almeno 11 esplosioni dopo che l'attacco è iniziato verso le 5:00 del mattino. Dopo che i due kamikaze si sono fatti esplodere all'esterno, gli altri hanno cercato di entrare, ma sono intervenute le forze speciali dell'esercito che hanno bloccato e isolato l'intera area adiacente. Lo scontro è andato avanti per almeno 5 ore. L'attacco di oggi è il quarto a Kabul in appena un mese e arriva appena due giorni dopo un massiccio bombardamento talebano in una delle strade più sorvegliate del centro di Kabul, che ha ucciso più di 100 persone e ne ha ferite altre 235.