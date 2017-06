ATTACCO LONDRA, LE REAZIONI DEI BIG DEL MONDO

4 giugno 2017- 08:44

Washington, 3 giu. (AdnKronos) - "Ci saremo per tutto ciò che gli Stati Uniti possono fare per aiutare, a Londra e nel Regno Unito. Siamo con voi. Dio vi benedica". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha espresso in un tweet il proprio sostegno al Regno Unito dopo l'attacco terroristico. Il governo americano ha condannato i fatti come "vile attentato contro civili innocenti". MERKEL - Il cancelliere tedesco Angela Merkel ha espresso la propria solidarietà con il Regno Unito. In una dichiarazione rilasciata a Berlino, ha detto che "oggi, al di là di tutti i confini, siamo uniti nello sgomento e nella tristezza ma anche nella fermezza", sottolineando poi che Berlino è "ferma e decisa" nell'essere al fianco del Regno Unito nella lotta al terrorismo. MACRON - La Francia è vicina al Regno Unito dopo l'attacco terroristico che ha colpito Londra nella notte. Lo ha scritto il presidente francese, Emmanuel Macron, sul suo account Twitter. E' "una nuova tragedia", si legge. "I miei pensieri sono con le vittime e i loro familiari".