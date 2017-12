ATTACCO SUICIDA A KABUL: 40 MORTI

28 dicembre 2017- 08:57

Kabul, 28 dic. (AdnKronos/Dpa) - E' di almeno 40 morti e 30 feriti il bilancio di un attentato suicida compiuto questa mattina a Kabul, in un centro culturale nella parte occidentale della capitale afgana dove era in corso un incontro. A darne notizia è stato Nasrat Rahimi, portavoce del ministero dell'Interno afgano, che ha parlato di diverse deflagrazioni, due delle quali avvenute all'esterno della struttura, in direzione della quale la gente accorreva per prestare soccorso. In un tweet, il portavoce Talebano Zabihullah Mujahid ha negato il coinvolgimento del gruppo nell'attacco.