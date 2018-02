ATTRAVERSA BINARI AL BUIO: 21ENNE TRAVOLTO

14 febbraio 2018- 13:26

Genova, 14 feb. (Adnkronos) - Tragedia ieri sera nei pressi della stazione ferroviaria di Sestri Levante in provincia di Genova dove un ragazzo di 21 anni di origini marocchine è stato travolto e ucciso da un treno proveniente da Roma e diretto a Genova mentre tentava di attraversare i binari. E' successo attorno alle 23.Sul posto è intervenuto il 118, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Gli inquirenti intervenuti sul luogo dell'incidente sono risaliti all'identità della vittima: si tratta di un ragazzo di 21 anni residente nel comune di Leivi, nell'entroterra di Chiavari.Secondo quanto ricostruito dalla polfer e dai carabinieri, arrivati per i rilievi insieme ai tecnici delle ferrovie, l'incidente sarebbe avvenuto per una tragica fatalità: il ragazzo stava cercando di attraversare i binari a circa 500 metri dalla stazione, in una zona buia, e non ha visto arrivare il treno, un Freccia Bianca a lunga percorrenza che in quella zona circola ad una velocità di circa 130 chilometri orari. Il punto dell'incidente è protetto da un muretto e non si esclude che il giovane per passare dall'altra parte abbia scavalcato trovandosi sul tracciato ferroviario.