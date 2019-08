30 agosto 2019- 19:34 Auchan: in 1°sem. fatturato retail -2,4%, verso 1,1 mld risparmi entro 2022

Parigi, 30 ago. (AdnKronos) - Il gruppo francese che opera nella grande distribuzione Auchan Holding ha registrato, nel primo semestre, un fatturato pari a 22,954 miliardi di euro, in calo del 2,6% rispetto 23,569 mld dello stesso periodo dell'anno precedente. Per il solo ramo Retail il fatturato si attesta a 22,7 mld, in calo del 2,4% mentre l'ebitda ammonta a 768 mln di euro (+12,1%). Lo rende noto Auchan in un comunicato.Il gruppo è impegnato a ridurre i costi e punta a realizzare 1,1 miliardi di euro di risparmi entro il 2022. In questo quadro rientra la cessione di asset in Italia: confrontati a perdite ricorrenti in Italia dal 2011 e come annunciato lo scorso 13 maggio Auchan Retail ha concluso il 31 luglio scorso la cessione di Auchan Spa al gruppo Conad e la cessione dei supermercati siciliani di sua proprietà al gruppo Arena.