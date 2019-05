17 maggio 2019- 17:20 Auchan: Mise convoca tavolo il 28/5, presenti anche Conad e Bdc Italia

Roma, 17 mag. (AdnKronos) - Il ministero dello Sviluppo Economico convoca per il 28 maggio 2019, alle 10, il tavolo per discutere dell’acquisizione dei negozi Sma e Auchan Retail da parte della società Conad. All’incontro, si legge in una nota del Mise, saranno presenti i rappresentanti della Conad e di Bdc Italia, la società partecipata da Conad che farà l’acquisizione, e le sigle sindacali.