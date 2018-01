AUMENTI PER I DOTTORI DI RICERCA: +125 EURO AL MESE

27 gennaio 2018- 15:47

Roma, 27 gen. (AdnKronos) - Aumenta l'importo delle borse di dottorato. La ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Valeria Fedeli ha firmato il decreto attuativo della legge di bilancio per il 2018 che porta le borse dai 13.638,47 euro all'anno attuali a 15.343,38. Si tratta di un incremento di 125 euro netti al mese, che è frutto dei 20 milioni di euro in più stanziati dall'ultima legge di bilancio per le borse di dottorato a partire dal 2018. Lo comunica il Miur in una nota. "L'incremento delle borse è una scelta importante e molto attesa: il loro importo era fermo dal 2008. Averlo innalzato rappresenta un segnale di attenzione verso i giovani. È un investimento sul futuro", dichiara Fedeli.