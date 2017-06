AUMENTO DI 'STIPENDIO' PER LA REGINA ELISABETTA

27 giugno 2017- 19:56

Londra, 27 giu. (AdnKronos/Dpa) - Aumento di 'stipendio' dell'8% per la Regina Elisabetta. La sovrana britannica riceverà un aumento di oltre 6 milioni di sterline per il 2018-2019, arrivando a 82,2 milioni per il suo appannaggio reale, che copre anche i costi del personale, dei viaggi ufficiali e della manutenzione dei palazzi.La cifra appare enorme in un Paese dove le differenze fra ricchi e poveri sono state evidenziate dall'incendio del grattacielo popolare della Grenfell Tower. Secondo sir Alain Reid, il responsabile della Borsa Reale, che ha reso noto l'aumento, i costi della Regina rappresentano comunque un investimento: "Si tratta di 65 penny annui a persona. Se lo paragoniamo a quello che la Regina rappresenta per questo Paese, penso sia un ottimo rapporto costi-benefici".L'aumento dei fondi destinati alla Regina è stato reso possibile anche grazie ad una crescita di 24,7 milioni di sterline dei profitti del Crown estate fund, il portafoglio finanziario della Corona, la cui gestione è controllata dal parlamento. I profitti per il 2016/2017 sono arrivati a 328,8 milioni. L'aumento delle spese per la regina è legato anche ai lavori di rinnovamento di Buckingham Palace, stimati a 369 milioni di sterline per i prossimi dieci anni.