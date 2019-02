11 febbraio 2019- 09:17 Australia: per Naval Group contratto da 35,5 mld dollari per flotta 12 sottomarini

Roma, 11 feb. (AdnKronos/dpa) - Maxi commessa per la francese Naval Group. L'Australia ha formalmente firmato oggi un contratto da 35,5 miliardi di dollari, 50 miliardi di dollari australiani, per la costruzione di una flotta di 12 sottomarini da attacco "regionally superior " per la marina australiana. Il gruppo della difesa francese era stato scelto nel 2016, spuntandola sulle offerte presentate dal Giappone e dalla Germania ma i negoziati si sono protratti più del previsto anche con il rischio che l'accordo saltasse a causa di problemi sul prezzo e sui ritardi nella produzione. La firma dell'accordo è avvenuta oggi nel corso dell'incontro tra il Primo ministro Scott Morrison e il ministro della Difesa Christopher Pyne con il ministro della Difesa francese Florence Parly a Canberra e hanno firmato l'accordo per la costruzione dei sottomarini di classe di attacco "regionally superior". Tra le altre questioni, l'accordo disciplina la durata della garanzia e la proprietà della proprietà intellettuale. Il contratto è il singolo più grande progetto di infrastruttura e sviluppo dell'Australia, nonché il più grande appalto per la difesa. Morrison ha salutato il "piano audace" come "parte del più grande investimento in tempo di pace in difesa dell'Australia". "Questo significa che ci stiamo assicurando di essere in prima fila quando si tratta delle ultime navi e potenza di fuoco", ha detto Morrison ai giornalisti. "Questo accordo con l'Australia vedrà il Gruppo Naval trasferire il know-how e il know-why in Australia per diventare una nazione sottomarina sovrana," ha dichiarato in una dichiarazione il presidente e amministratore delegato del Gruppo Navale Herve Guillou. Il gruppo ha costruito 100 sottomarini per nove paesi, ha aggiunto.