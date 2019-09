29 settembre 2019- 18:23 Austria, crollo dell'ultradestra. Kurz trionfa

Vienna, 29 set. (AdnKronos) - I popolari di Sebastian Kurz volano al 37,2%, l'ultradestra del Fpoe, travolta dall'Ibizagate che aveva costretto alle dimissioni il suo leader Heinz Strache crolla del 10%, mentre i Verdi arrivano alla cifra record del 14,3%, il 10,5% in più. E' quanto emerge dalle prime proiezioni dopo il voto in Austria, che fa segnare ancora un arretramento dei socialdemocratici, fermi al 22, mentre i liberali di Neos arrivano al 7,4%.L'ultradestra austriaca del Fpoe, che al voto di oggi sarebbe crollata del 10% secondo le prime proiezioni, sarebbe pronta ad andare all'opposizione. "Non abbiamo ricevuto un mandato chiaro per continuare la coalizione" con i popolari, ha detto l'europarlamentare Harald Vilimsky.