23 ottobre 2018- 16:55 Authority: Fico, serve quadro legislativo organico

Roma, 23 ott. (AdnKronos) - "Dopo almeno due decenni di discussione", occorre varare "un quadro legislativo comune ed organico in merito alla disciplina dei principali aspetti di funzionamento e di organizzazione delle diverse Autorità", perchè si è "assistito a una proliferazione di tali organismi al di fuori di un disegno unitario, attraverso una stratificazione di interventi che ne hanno disciplinato poteri, organizzazioni e prerogative in modo estremamente eterogeneo". Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, aprendo il seminario “Le Autorità indipendenti: problemi e prospettive” organizzato dall'Isimm.L'obiettivo, ha aggiunto, deve essere quello "di collocare più coerentemente le Autorità nel nostro quadro costituzionale e garantire il rispetto di principi minimi" e di "assicurare una regolamentazione più stabile e chiara che è fattore essenziale per la vita delle imprese e per l’attrazione degli investimenti".Secondo Fico c'è tuttavia bisogno anche di altri interventi, a partire dalla necessità di garantire la "piena ed effettiva indipendenza e una elevata competenza tecnica" di questi organismi, iniziando quindi con il "rivedere le discipline in vigore per rafforzare il requisito dell’indipendenza per la nomina delle varie Autorità".