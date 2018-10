23 ottobre 2018- 16:56 Authority: Fico, serve quadro legislativo organico (2)

(AdnKronos) - "Credo sia necessario -ha spiegato il presidente della Camera- che per la nomina dei componenti di tutte le autorità sia previsto non tanto il generico requisito della 'notoria indipendenza' –che si presta a interpretazioni molto differenziate– ma la previsione di regole più puntuali e stringenti, in particolare il non aver ricoperto cariche governative, politiche elettive e partitiche in un congruo numero di anni precedenti la nomina". "Allo stesso modo devono essere previsti requisiti puntuali di onorabilità, per esempio non trovarsi in stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici o non aver riportato condanne penali. Non meno importante è la previsione di requisiti di professionalità, competenza ed esperienza generali e specifici per l’ambito di azione di ciascuna Autorità". Per Fico occorre poi adeguare le "maggioranze necessarie per l’elezione dei componenti di organi di garanzia al susseguirsi di leggi elettorali di tipo maggioritario".