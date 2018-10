23 ottobre 2018- 16:56 Authority: Fico, serve quadro legislativo organico (3)

(AdnKronos) - "Rispetto alle procedure di nomina ritengo inoltre essenziale come regola generale inderogabile quella di un avviso di sollecitazione pubblica, che consenta a chiunque ritenga di essere in possesso delle competenze e dei requisiti richiesti di proporre la candidatura. Ed è il percorso che assieme alla presidente Casellati abbiamo seguito per l’individuazione del vertice dell’Antitrust, e che ora intendiamo estendere alle altre nomine di garanzia che la legge attribuisce ai presidenti delle Camere".Infine il presidente della Camera ha sottolineato la necessità di fissare "da parte del Parlamento principi generali che disciplinino l’ambito di esercizio, gli obiettivi e soprattutto le garanzie procedurali dei poteri regolamentari delle Autorità".