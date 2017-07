AUTO: A GIUGNO IMMATRICOLAZIONI +12,88%, NEI PRIMI 6 MESI +8,91%

3 luglio 2017- 18:06

Roma, 3 lug. (AdnKronos) - La Motorizzazione ha immatricolato, a giugno, 187.642 autovetture, con una variazione di +12,88% rispetto a giugno 2016, durante il quale ne furono immatricolate 166.232 (nel mese di maggio 2017 sono state invece immatricolate 204.585 autovetture, con una variazione di +8,44% rispetto a maggio 2016, durante il quale ne furono immatricolate 188.659). Lo rende noto il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in un comunicato.Nello stesso periodo di giugno 2017 sono stati registrati 375.649 trasferimenti di proprietà di auto usate, con una variazione di -1,02% rispetto a giugno 2016, durante il quale ne furono registrati 379.532 (nel mese di maggio 2017 sono stati invece registrati 413.209 trasferimenti di proprietà di auto usate, con una variazione di -4,24% rispetto a maggio 2016, durante il quale ne furono registrati 431.500). Nel mese di giugno 2017 il volume globale delle vendite (563.291 autovetture) ha dunque interessato per il 33,31% auto nuove e per il 66,69% auto usate.Nel periodo gennaio-giugno 2017 la Motorizzazione ha in totale immatricolato 1.136.331 autovetture, con una variazione di +8,91% rispetto al periodo gennaio-giugno 2016, durante il quale ne furono immatricolate 1.043.388. Nello stesso periodo di gennaio-giugno 2017 sono stati registrati 2.389.777 trasferimenti di proprietà di auto usate, con una variazione di -2,71% rispetto a gennaio-giugno 2016, durante il quale ne furono registrati 2.456.267.