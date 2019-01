9 gennaio 2019- 11:13 Auto: accordo tra Lg e Microsoft per accelerare rivoluzione guida autonoma

Milano, 9 gen. (AdnKronos) - Lg Electronics e Microsoft hanno siglato un accordo per potenziare e far crescere il business dei veicoli autonomi e dei sistemi di intrattenimento. Secondo i termini della partnership, Lg spingerà la trasformazione della sua attuale piattaforma digitale per il settore automobilistico, sfruttando il cloud Azure e le tecnologie AI di Microsoft, insieme al software di guida autonoma di Lg. Lg applicherà il know-how nel campo dell’intelligenza artificiale di Microsoft ai suoi sistemi di assistenza alla guida avanzata. Con il servizio Azure Data Box, i dati acquisiti sulla strada possono essere caricati automaticamente per creare una libreria che aiuti il software per la guida autonoma a diventare ancora più smart. Inoltre, Azure può aiutare il software ad apprendere i diversi schemi visualizzati dai conducenti, nonché a riconoscere e distinguere pedoni e altri oggetti. L’integrazione del software permetterà di migliorare le prestazioni della fotocamera Dsm (Driver-Status Monitoring Camera) e di quella frontale multiuso. Accelerazione della tecnologia anche nel sistema di comandi vocali: sarà più semplice controllare il traffico, cercare ristoranti nelle vicinanze, far partire una playlist e non solo. "La nostra aspettativa è che la combinazione dell'infrastruttura cloud avanzata di Microsoft con il settore dei componenti automobilistici in rapida crescita di Lg, accelererà l'industria automobilistica autonoma nel suo complesso. Siamo fiduciosi che l’unione delle tecnologie di Microsoft e Lg diventerà un nuovo punto di riferimento nel settore dei veicoli guidati dall’AI", afferma Kim Jin-yong, presidente della Vehicle component solutions company di Lg. "Insieme, LG e Microsoft possono contribuire a plasmare il futuro del settore dei trasporti - dichiara Sanjay Ravi, general manager dell’industria automobilistica di Microsoft -. Lavorando insieme, siamo in grado di consentire ai produttori di auto, la possibilità di offrire esperienze di mobilità differenziate, creare nuovi servizi e opportunità di guadagno e costruire veicoli più sicuri, più intelligenti e più sostenibili".